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Рогушин Петр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рогушин
Имя
Петр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8262. РОГУШИН ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, 19 л., Сызранск. у., Кашпирск. в. и с. Б. Симбирск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 3 г. 8 м. 8 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 сент. 923.

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