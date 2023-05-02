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Шефер Роман Францев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шефер
Имя
Роман
Отчество
Францев
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 525
Источник
Скан
Оригинальная запись
34107. ШЕфЕРЪ, РОМАНЪ (РОМУАЛЬДЪ-Александръ) францевъ (онъ же Шефферъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы, 24 л.; — Варшав. О. С., 9, 114, 134, 135 и 1 ч. 1655 У., тюр. 6 м. Исп. 30 Дек. 908. | 907 70233 1655 У. | 903 18750 1647 У. | 905 18642 1647 У.

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