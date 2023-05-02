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Люсов Василий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Люсов
Имя
Василий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
30 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8409. ЛЮСОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 18 л., Тейковск. у. и в., д. Н.-Васильево. Иваново-Вознесенск. Губсуд. Ст. 184, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 30 апр. 923.

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