Люсов Василий Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Люсов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8409. ЛЮСОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 18 л., Тейковск. у. и в., д. Н.-Васильево. Иваново-Вознесенск. Губсуд. Ст. 184, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 30 апр. 923.
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