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Мочалов Николай Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мочалов
Имя
Николай
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
23 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 253
Источник
Скан
Оригинальная запись
9343. Мочалов Николай Петрович, 30 л., Котельничск. у., Красовск. в., д. Мочаловской. Вятск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. "ж", 189, 196, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 23 мая 926.

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