Николаев Василий Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Николаев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 367
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 90505. НИКОЛАЕВЪ, ВАСИЛІЙ КОНстантиновъ. Ремесл. г. СПБ., 17 л.; — СПБ. Ст. М. С. 49 уч., 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 11 Апр. 908. 90506. НИКОЛАЕВЪ, ВАСИЛІЙ КУЗЬминъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Тюменск. у., Велижанск. в., пос. Круглаго, 34 л., рд. Саратов. г., Петров. у. и в., въ с. Нервомъ Языковѣ; — М. С. 5 уч. Тюменск. у., 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 30 Марта 908. | 900 101092 1655 У. | 99 36286 172 М. | 99 75907 170 М.
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