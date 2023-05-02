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Аджимуратов Магомад Курмалиев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аджимуратов
Имя
Магомад
Отчество
Курмалиев
Дата исполнения приговора
23 июнь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
44710. АДЖИМУРАТОВЪ, МАГОМАДЪ Курмаліевъ. Мщ. г. Кизляра, 44 л.; — М. С. Петровск. Мир. отд., Дагестан. обл., 16, 169 и 177 М., тюр. 4 м. Исп. 23 Іюня 904 (Вѣр.).

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