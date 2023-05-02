Добродеенкова Агриппина Андреева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Добродеенкова
- Имя
- Агриппина
- Отчество
- Андреева
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46524. ДОБРОДѢЕНКОВА, АГРИППИНА Андреева. Мщ. г. Неволя, 15 л., рд. въ д. Лагунахъ, Плосковск. в., Невельск. у.; — Невельск. Г. С., 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. матери. Исп. 23 Іюня 905.
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