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Добродеенкова Агриппина Андреева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Добродеенкова
Имя
Агриппина
Отчество
Андреева
Дата исполнения приговора
23 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
Источник
Скан
Оригинальная запись
46524. ДОБРОДѢЕНКОВА, АГРИППИНА Андреева. Мщ. г. Неволя, 15 л., рд. въ д. Лагунахъ, Плосковск. в., Невельск. у.; — Невельск. Г. С., 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. матери. Исп. 23 Іюня 905.

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