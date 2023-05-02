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Докучаев Адриан Филиппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Докучаев
Имя
Адриан
Отчество
Филиппов
Дата исполнения приговора
22 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
Источник
Скан
Оригинальная запись
46535. ДОКУЧАЕВЪ, АДРІАНЪ ФИЛИППовъ. К. Бугуруслан. у., в. и с. Пономаревки, 52 л.; — 3. Н. 4 уч. Белебеев. у. (по 2 р., 1 р. въ 92 г.), 169 и 172 М., тюр. 6 м. Исп. 22 Марта 905.

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