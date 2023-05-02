Полянский Григорий Климентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Полянский
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Климентьев
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 272
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97811. ПОЛЯНСКІЙ, ГРИГОРІЙ КЛИментьевъ, 25 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Вилейск. у., Красносольск. в., рд. въ г. Ревелѣ; — Ревельск. О. С., 17 Мая 911, 13, 2 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 23 Іюня 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 136804. | 906 72679 2 ч. 1655 У. | 904 53164 1655 У. | 900 66446 169 М. | 902 68213 1642 У.
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