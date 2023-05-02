Астахов Тихон Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Астахов
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129660. АСТАХОВЪ, ТИХОНЪ ГРИГОРЬевъ. К. Орловск. г. и у., Богородск. в., д. Тагина, 52 л.; — Харьков. С. П. 15 Апр. 909, 4 п. 134, 135, 150 и 272 У., тюр. 4 м. Исп. 15 Окт. 909.
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