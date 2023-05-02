Кожуховский Епифаний Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кожуховский
- Имя
- Епифаний
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 175
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6130. КОЖУХОВСКИЙ ЕПИФАНИЙ ФЕДОРОВИЧ, 54 л., Красноярск. у., Комск. в., с. Анаш, Н. С. 8 уч. Красноярск. у., Ст. 140, лиш. св 1 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 12 окт. 923.
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