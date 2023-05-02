Бабкин Павел Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабкин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 392. БАБКИН, ПАВЕЛ МАТВЕЕВИЧ, 52 л. Гр. Темниковск. у., Вознесенск. в., с. Вознесенск. зав.; — Н. С. 6 уч. Темниковск. у. Взяточнич., лиш. св. 1 г., пост. Вр. Пр. нак. сокращ. на полов. Исп. 12 марта 919
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