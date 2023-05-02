Першин Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Першин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 264
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97588. ПЕРШИНЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ, 25 л. Лиш. ос. пр. изъ двор. Рязан. г., нынѣ мщ. г. Сердухова, рд. Михайловск. у., Феняевск. в., въ с. Старомъ Киркинѣ; — Москов. О. С., 28 Окт. 910, 114, 152¹ и 1 ч. 1655 У., тюр. 6 м., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 28 Окт. 910. | 908 9109 170¹ М. и 1656 У. | 28 Нояб. 907 г. Москов. О. С., 170¹ и 172 М. и 1656 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 4 м.
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