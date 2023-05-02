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Першин Иван Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Першин
Имя
Иван
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
97588. ПЕРШИНЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ, 25 л. Лиш. ос. пр. изъ двор. Рязан. г., нынѣ мщ. г. Сердухова, рд. Михайловск. у., Феняевск. в., въ с. Старомъ Киркинѣ; — Москов. О. С., 28 Окт. 910, 114, 152¹ и 1 ч. 1655 У., тюр. 6 м., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 28 Окт. 910. | 908 9109 170¹ М. и 1656 У. | 28 Нояб. 907 г. Москов. О. С., 170¹ и 172 М. и 1656 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 4 м.

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