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Суббочев Алексей Моисеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Суббочев
Имя
Алексей
Отчество
Моисеев
Дата исполнения приговора
29 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 345
Источник
Скан
Оригинальная запись
88167. СУББОЧЕВЪ, АЛЕКСѢЙ МОИСЕевъ (онъ же Субачевъ), 27 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Оренбург. у., Покровск. в., рд. Козлов. у., Стерженск. в., въ д. Меленькихъ-Пупкахъ; — Оренбургск. О. С., 15 Дек. 910, 114, 152¹, 1641 и 1654 У., арест. отд. 3 г., съ зач. 1 г. и 11 п. предв. заключ. Исп. 29 Марта 911. | 908 65185 170¹ М. | 98 32792 170¹ М. | 905 8494 1653 У.

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