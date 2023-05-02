Лукин Алексей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лукин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 15 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8287. ЛУКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 35 л., Лужск. у., Луговск. в., д. Пехеной. Н. С. 1 уч. Лужск. у. Ст. 114 ч. 1, пор. пр. 2 г. Исп. 15 мая 923.
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