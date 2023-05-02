Меркулов Игнатий Трофилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Меркулов
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Трофилов
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 215
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84911. МЕРКУЛОВЪ, ИГНАТІЙ ТРОФИловъ, 38 л. Мщ. г. Тарска, Новоалександров. у., рд. въ м. Визяхъ, т. же у.; — Рижск. О. С., 7 Марта 911, 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 9 Іюня 911. | 99 12512 313 У. | 93 103814 1647 У. | 96 93058 1655 У. | 93 82268 170 М. | 95 20152 170¹ М.
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