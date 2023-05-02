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Кусакин-Карлов Сергей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кусакин-Карлов
Имя
Сергей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
09 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
7716. КУСАКИН-КАРЛОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 26 л., Ачинск. у., Березовск. в., д. Сютино. Амурск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 9 авг. 923.

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