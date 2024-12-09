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Максимов Василий Терентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Максимов
Имя
Василий
Отчество
Терентьев
Дата исполнения приговора
02 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
96215. МАКСИМОВЪ, ВАСИЛІЙ ТЕрентьевъ, 20 л. К. Сычев. у., Воскресенск. в., с. Потрясина; — Смолен. О. С., 27 Янв. 911, 140 и 1 ч. 1651 У. и Воин. У., воен. тюр. 2 м. Исп. 2 Іюня 911. | Приг., напеч. въ 911 г. № 7115, счит. недѣйств. 908 | 194809 169 М.

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