Художилов Павел Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Художилов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7889. ХУДОЖИЛОВ, ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 30 л., Гр. Тотемск. у., Погореловск. в., д. Боярской,; Н. С. 1 уч. Тотемск. у. Укрыв. краден., лиш. св. 1 г., Исп. 19 мая 919.
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