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Художилов Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Художилов
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
19 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
7889. ХУДОЖИЛОВ, ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 30 л., Гр. Тотемск. у., Погореловск. в., д. Боярской,; Н. С. 1 уч. Тотемск. у. Укрыв. краден., лиш. св. 1 г., Исп. 19 мая 919.

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