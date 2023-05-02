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Перфильев Федор Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Перфильев
Имя
Федор
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
14 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7568. ПЕРФИЛЬЕВ ФЕДОР НИКИТИЧ, 27 л., Сердобск. у., Сапожковск. в., с. Песчаники. Смоленск Губсуд. Ст. ст. 105 и 108, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г Исп. 14 марта 923.

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