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Ахмадишин Хусаин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахмадишин
Имя
Хусаин
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
129686. АХМАДИШИНЪ, ХУСАИНЪ. Башк. Бирск. у., Балакчинск. в., д. Старо-Кочкильдиной, 32 л.; — Уфимск. О. С., 4 п. 134, 135, 13 и 1 ч. 1454 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 11 Сент. 909.

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