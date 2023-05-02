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Ефимов Николай Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефимов
Имя
Николай
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
12 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 130
Источник
Скан
Оригинальная запись
4527. ЕФИМОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, 20 л., г. Казани. б. Симбирск. Губсуд. Ст. ст. 86 ч. 1, 184 ч. 2, лиш. св. 10 л. Исп. 12 мая 923.

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