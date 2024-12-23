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Тихов Никита Захаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тихов
Имя
Никита
Отчество
Захаров
Дата исполнения приговора
09 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 455
Источник
Скан
Оригинальная запись
32090. тиховъ, Никита Захаровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Пошехон. у., Софроновск. в., д. Долматова, 32 л.; — Ярослав. О. С., 152, 2 и 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. №153114, арест. отд. 4 г. Исп. 9 Янв. 909. | 98 99872 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 97 г. № 38980. | 95 14975 172 М. | 93 31220 170¹ М.

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