Тулаев Терентий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тулаев
- Имя
- Терентий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 413
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140200. ТУЛАЕВЪ, ТЕРЕНТІЙ ИВАНОВЪ. К. Бузулукск. у., Старо-Тепловск. в., с. Новой Тепловки, 35 л.; — Самарск. О. С. 19 Сент. 909, 152 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 14 Окт. 909. | 909 71737 170¹ М. | 908 12100 169 М. | 16 Сент. 908 г. Г. г. Бузулука, по 169 и 180 М. — тюр. 3 м.
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