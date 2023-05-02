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Тулаев Терентий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тулаев
Имя
Терентий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 413
Источник
Скан
Оригинальная запись
140200. ТУЛАЕВЪ, ТЕРЕНТІЙ ИВАНОВЪ. К. Бузулукск. у., Старо-Тепловск. в., с. Новой Тепловки, 35 л.; — Самарск. О. С. 19 Сент. 909, 152 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 14 Окт. 909. | 909 71737 170¹ М. | 908 12100 169 М. | 16 Сент. 908 г. Г. г. Бузулука, по 169 и 180 М. — тюр. 3 м.

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