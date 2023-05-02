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Башмаков Андрей Венедиктович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Башмаков
Имя
Андрей
Отчество
Венедиктович
Дата исполнения приговора
08 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
469. Башмаков Андрей Венедиктович (он же Тимофеев Андрей Макарович), 23 л., рд. в Витебск. г., Себежск. у., Луначарск. в., д. Заречье. Владимирск. Г. С. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 8/Ѵ—26.

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