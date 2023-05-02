Шохин Леонид Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шохин
- Имя
- Леонид
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 367
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12202. ШОХИН, ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ, 17 л. Гр. Кадникосск. у., Садиновск. в., д. Божковской; — Н. С. 1 отд. Московско-Заставск. р. г. Петрограда Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 16 марта 920.
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