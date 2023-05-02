Скрипкин Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрипкин Владимир Васильевич

Скрипкин Владимир Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скрипкин
Имя
Владимир
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
10 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 322
Источник
Скан
Оригинальная запись
11903. Скрипкин Владимир Васильевич, 45 л., Черниговск. г., Суражск. у., мест. Клинцы. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 1 ч. 113, 116, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 10 июня 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.