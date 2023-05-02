Матвеев Александр Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Матвеев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 162
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26423. МАТВЕЕВ, АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ, 58 л. Гр. Демянск. у., Костьковск. в., д. Бор; — Н. С. 1 уч. Демянск. у. Кража, лиш. св. 7 л. Исп. 15 марта 920.
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