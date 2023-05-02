Шаповалов Михаил Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаповалов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 282
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30376. ШАПОВАЛОВ, МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, 37 л. Гр. Донецк. окр., Криворожинск. в., с. Криворога; — Н. С. 3 р. Богучарск. у. Изготовл. самог., лиш. пр. 5 л. Исп. 14 апр. 920.
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