Вошкин Петр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вошкин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45890. ВОШКИНЪ, ПЕТРЪ ВАСИЛЬЕВЪ (онъ же Логиновъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Богородск. у., Шиловск. в., д. Ельни, 22 л., рд. т. же у. и в., въ д. Загорновѣ; — Москов. О. С. (въ 5 р.), 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 30 Мая 905. | 904 40207 1655 У. | 98 75899 169 М. | 902 1563 169 М. | 95 69161 169 М.
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