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Ефимушкин Никифор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефимушкин
Имя
Никифор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
09 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 130
Источник
Скан
Оригинальная запись
4537. ЕФИМУШКИН НИКИФОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 43 л., Арск у., Ильинск. в., с, Васильева. Главсуд Татарск. АССР. Ст. 114а, лиш. св. 1½ г. Срок исп. не указ., осужд. 9 июля 923.

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