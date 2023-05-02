Ефимушкин Никифор Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефимушкин
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 09 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4537. ЕФИМУШКИН НИКИФОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 43 л., Арск у., Ильинск. в., с, Васильева. Главсуд Татарск. АССР. Ст. 114а, лиш. св. 1½ г. Срок исп. не указ., осужд. 9 июля 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.