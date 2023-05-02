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Дмитриев Наум Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дмитриев
Имя
Наум
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 113
Источник
Скан
Оригинальная запись
3943. ДМИТРИЕВ НАУМ ДМИТРИЕВИЧ, 37 л., Ядринск. у. Мало-Яушевск. в., д. Имелевой. Чувашск. Облсуд. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 1 г. 8 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 9 нояб. 923.

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