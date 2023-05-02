Адвент Антон-Осип Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адвент
- Имя
- Антон-Осип
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44708. АДВЕНТЪ, АНТОНЪ-ОСИПЪ (ИВАНЪ) Михайловъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы, 30 л.; — Варшав. О. С. (въ 7 р.), 114, 134, 135, 9 и 1647 У., тюр. 1 г. Исп. 12 Мая 905. | 902 39194 1642 У. | 94 76491 1647 У. | 98 83631 1655 У. | 93 40358 170¹ М. | 96 21700 1655 У. | 92 8978 169 М.
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