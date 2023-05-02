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Наумкин Сергей Прокофьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Наумкин
Имя
Сергей
Отчество
Прокофьев
Дата исполнения приговора
20 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
33981. НАУМКИНЪ, СЕРГѢЙ ПРОКОФЬевъ. Мщ. г. Сапожка, 38 л., рд. въ в. и с. Путятинѣ, Сапожков. у.; — З. Н. 2 уч. Сапожков. у. (въ 4 р.), 16, 169 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг. сего З. Н. отъ 18 Дек. 903 г., тюр. 1 г. Исп. 20 Апр. 905. | 902 56243 170 М. | 902 58242 169 М.

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