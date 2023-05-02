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Котова Евдокия Логиновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Котова
Имя
Евдокия
Отчество
Логиновна
Дата исполнения приговора
18 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
16155. КОТОВА, ЕВДОКИЯ ЛОГИНОВНА, 20 л. Гр. Новосильск. у., Кириковск. в., д. Варвариновки; — Н. С. Даниловск. уч. г. Москвы. Мошеннич., пр. р. 6 м. Исп. 18 июня 920.

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