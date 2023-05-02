Бутов Кузьма Кузьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бутов
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Кузьмин
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130476. БУТОВЪ, КУЗЬМА КУЗЬМИНЪ. Каз. в. и с. Ледимовки, Жиздринск. у., 34 л.; — З. Н. 6 уч. Александров. у. Екатеринослав. г., 173 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Іюня 909.
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