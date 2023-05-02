Волков Павел Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Павел
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45836. ВОЛКОВЪ, ПАВЕЛЪ ДМИТРІЕВЪ. К. Зарайск. у., Полянск. в., д. Ивнятовой, 20 л.; — М. С. Николаев. уч. г. Москвы (во 2 р.), 6 п. 13, 14¹, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 8 Іюня 905.
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