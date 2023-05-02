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Пудовкин Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пудовкин
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 294
Источник
Скан
Оригинальная запись
10858. Пудовкин Александр Иванович, 23 л., Юрьевецк. у., Лухск. в., д. Поддубново. Ив.-Вознесенск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 5 июля 926.

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