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Старостин-Соломатин Василий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Старостин-Соломатин
Имя
Василий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
15 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
29170. СТАРОСТИН-СОЛОМАТИН, ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, 37 л. Гр. г. Гжатска; — Н. С. Хамовническ. р. 3 отд. г. Москвы. Побег, лиш. св. 5 л. Исп. 15 марта 920.

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