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Блохин Иван Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Блохин
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 57
Источник
Скан
Оригинальная запись
2058. Блохин Иван Дмитриевич, 21 г., Кашинск. у., Нерльск. в., д. Дидорево. Н. С. 4 р. Кашинск. у., Ст. 180 п. "в", лиш. св. 8 л. П. в. з. с. 12 сент. 926.

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