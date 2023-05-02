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Горбачев Илья Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горбачев
Имя
Илья
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
__ июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
100511. ГОРБАЧЕВЪ, ИЛЬЯ АЛЕКСѢЕВЪ, К. Бѣльск. у., Комаровск. в., д. Малаго-Мамонова, 40 л.; — Бѣльск. У. С. Смоленск. г., 172 М. (укрыв.), тюр. 2 м. Исп. въ Іюлѣ 909. 904 21563 170¹ М.

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