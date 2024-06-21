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Безсонов Федор Максимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безсонов
Имя
Федор
Отчество
Максимов
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
129991. БЕЗСОНОВЪ, ФЕДОРЪ МАКСИМОВЪ. К. Барнаульск. у., Берск. в., д. Ельцовки, 32 л.; — Омск. С. П. 22 Мая 909, 134, 135, 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 14 Окт. 909.

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