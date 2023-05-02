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Шестало Иосиф Францевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шестало
Имя
Иосиф
Отчество
Францевич
Дата исполнения приговора
24 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 371
Источник
Скан
Оригинальная запись
12854. ШЕСТАЛО ИОСИФ ФРАНЦЕВИЧ, 26 л., рд. в Гродненск. г., Слонимск. у., мест. Коссово. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 183, 184, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 24/Ѵ—26.

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