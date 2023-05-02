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Манушкин Егор Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Манушкин
Имя
Егор
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
09 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
8598. МАНУШКИН ЕГОР ЯКОВЛЕВИЧ, 50 л., Ардатовск у., Шугуровск. в, с. Черной Промзы. Н. С. 2 уч. Ардатовск. у. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 9 марта 923.

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