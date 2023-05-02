Фоменко Кондратий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фоменко
- Имя
- Кондратий
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140594. ФОМЕНКО, КОНДРАТІЙ (онъ же Хоменко) (внѣбр.). К. Черкасск. у., Смѣлянск. в., с. Константиновки, 34 л.; — М. С. 2 уч. Черкасск. окр. Кіев. г. 13 Окт. 909, 12, 13, 14, 172 и 177 М., тюр. 2 м. Исп. 15 Окт. 909.
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