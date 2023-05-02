Серов Иван Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Серов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 05 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 320
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99093. СѢРОВЪ, ИВАНЪ СТЕПАНОВЪ, 21 г. К. Орловск. г., Дмитровск. у., Соломенск. в., д. Мошковъ, рд. въ г. Одессѣ; — Одесск. О. С., 3 Іюня 911, 152¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 5 м. и 14 дн. предв. заключ. Исп. 5 Іюля 911. | 909 139721 1 ч. 1655 У. | 905 84063 160 М. | 909 31801 169 М. | 905 50870 169 М. | 907 61241 1642 У. | 903 44107 169 М. | 906 58994 169 М.
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