Бурцева Елена Григорьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурцева
- Имя
- Елена
- Отчество
- Григорьевна
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13609. БУРЦЕВА, ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА, 52 л. Гр. Кадниковск. у., Корбанкск. в., д. Капустиной; — Н. С. 9 уч. Кадниковск. у. Укрыват. краден., лиш. св. 6 м. Исп. 17 марта 920.
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