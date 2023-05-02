Акимов Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акимов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44744. АКИМОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАновъ. К. Перехтск. у., Писцовск. в., с. Селезенева, 34 л.; — Костром. О. С. (въ 5 р.), 134, 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 13 Іюня 905. | 900 85052 1659¹ У. | 97 27280 170¹ М. | 98 83692 1647 У. | 94 44458 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.