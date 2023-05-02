Акимов Александр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкимов Александр Иванов

Акимов Александр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акимов
Имя
Александр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
13 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
44744. АКИМОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАновъ. К. Перехтск. у., Писцовск. в., с. Селезенева, 34 л.; — Костром. О. С. (въ 5 р.), 134, 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 13 Іюня 905. | 900 85052 1659¹ У. | 97 27280 170¹ М. | 98 83692 1647 У. | 94 44458 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close