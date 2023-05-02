Холмоков Николай Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Холмоков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 05 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 325
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11257. ХОЛМОКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 23 л., Рыбинск. у., Рождественск. в. В. Т. 18 стр. корп. Ст. ст. 6 П. В. П., 1 ч. 113 У. К., лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 5/ІХ—26.
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