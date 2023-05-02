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Мандриков Петр Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мандриков
Имя
Петр
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
16 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8707. МАНДРИКОВ ПЕТР СТЕПАНОВИЧ, 34 л., г. Брянска. В. Т. 8 стр. корп. Ст. ст. 109 и 202 ч. 1, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 16 марта 923.

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